JazzEcho-Plattenteller

2020 werden zahllose Musiker/innen in aller Welt ganz sicher als tiefschwarzes Jahr abhaken. Denn aufgrund der grassierenden Corona-Pandemie mussten Plattenveröffentlichungen und Aufnahmensessions verschoben sowie Tourneen und Auftritte im In- und Ausland abgesagt werden. Viele Künstler stürzte das in eine wahrlich existientielle Krise. Eine der wenigen Glücklichen, die von dem Chaos um sie herum scheinbar unberührt geblieben war, ist Norah Jones. Erst unterhielt sie ihre Fans während des Lockdowns auf ihrem YouTube-Kanal mit den "Norah Jones Live At Home" Sessions, einem steten Strom hausgemachter Konzerte. Dann brachte sie im Juni ihr jüngstes Album "Pick Me Up Off The Floor" heraus, dem sie im Oktober eine rein digitale Deluxe-Edition mit üppigen 19 Bonustracks folgen ließ.

Zum Record Store Day am 27. November zaubert die Sängerin und Pianistin jetzt auch noch die 12"-Vinyl-EP "Playdate" aus dem Hut, auf der sie sieben Raritäten versammelte. Exquisite Stücke, die bisher entweder nur als digitale Singles oder in einigen Ländern als Bonus-Tracks des Albums erhältlich waren. Die zum Dahinschmelzen schöne EP erscheint in einer limitierten Auflage von 2.000 Exemplaren.

Zwei Nummern - "Falling" und "I Forgot" - präsentieren Norah im einfühlsamen Duett mit dem brasilianischen Sänger, Gitarristen und Songwriter Rodrigo Amarante, der Ende der 1990er Jahre mit der Rockband Los Hermanos und dem Ohrwurm "Anna Júlia" erste internationale Erfolge gefeiert hatte. Bei "Take It Away" und "Playing Along" ist wiederum die umwerfende Tarriona Tank Ball ihre stimmgewaltige Gesangspartnerin. Bekannt ist Tarriona ansonsten als Frontfrau der New Orleanser Band Tank and the Bangas, die Anfang des Jahres bei den Grammys in der Kategorie "Best New Artist" nominiert war. Mit der Rhythm'n'Blues- und Soul-Ikone Mavis Staples ist Norah Jones in dem von ihrem Lebenspartner Peter Remm geschriebenen "I’ll Be Gone" zu hören, einer unter die Haut gehenden Soul-Ballade mit reizvollem Country-, Blues- und Gospel-Einschlag, die diese Woche von den Grammys als "Best American Roots Performance" nominiert wurde. Abgerundet wird "Playdate" schließlich durch "Street Stranger", ein Stück, das Jones gemeinsam mit der New Yorker Poetin Emily Fiskio schrieb, und die melancholische Piano-Ballade "Tryin' To Keep It Together".