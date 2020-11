Das durch die Beatles weltbekannt gewordene Studio, aus dem das bereits vorher aufgezeichnete Konzert in die Welt gestreamt wurde, ist ein einzigartiger, von Mythen umwehter und für manche geradezu sakraler Ort mit einer brillanten Akustik. Für GoGo Penguin war es freilich nicht der erste Auftritt an dieser denkwürdigen Stätte: denn 2015 hatte das Trio aus Manchester dort schon seine EP "Live At Abbey Road" eingespielt. Dem gestreamten Konzert wohnten am 29. Oktober mehr als tausend Musikliebhaber aus aller Welt bei, sogar aus fernen Ländern wie Brasilien und Japan.

Belohnt wurden sie mit einem abwechslungsreichen Programm, bei dem natürlich vor allem Songs von dem im Juni erschienenen jüngsten Album "GoGo Penguin" im Vordergrund standen: namentlich "Totem", "Atomised", "F Maj Pixie", "Kora" und das nur auf der japanischen CD-Version erhältliche "Petit_a". Unter die neuen Tracks mischte die Band aber auch noch zwei "Klassiker", die sich längst zu absoluten Publikumsfavoriten entwickelt haben: "Protest" von GoGo Penguins Blue-Note-Debüt "Man Made Object" und "Bardo" von "A Humdrum Star".