Auf Streife im Netz

Das "Norwegian Digital Jazz Festival" wurde am 18. März während des landesweiten Corona-Lockdowns aus der Not heraus geboren, um norwegischen Künstlern unter den schwierigen Bedingungen Auftritts- und Verdienstmöglichkeiten zu bieten. Seitdem hat Produzent Christer Falck in dem in Oslo ansässigen Club Sentralen für die Reihe über 100 Konzerte mit Musikern aller erdenklichen Genres aufgezeichnet. Nachdem er sie anfangs nur den heimischen Musikfans präsentierte, haben sich diese Konzerte inzwischen zu einem internationalen Publikumsschlager entwickelt. Nun gibt es eine exklusive deutsche Ausgabe des "Norwegian Digital Jazz Festival", für die in Kooperation mit Jazzthing Konzertmitschnitte von 15 Künstlern und Bands zusammengestellt wurden, die in hiesigen Breiten besondere Popularität genießen. Das Festival begann bereits am 29. Oktober mit Auftritten vom Mathias Eick Quintet, Silje Nergaard und Bassist Mats Eilertsen. Heute, am 5. November, geht es um 12 Uhr mittags mit Beady Belle, der Arild Andersen Group und Eivind Aarset Quartet ebenso hochkarätig weiter. Als Bonus gibt es außerdem englischsprachige Interviews, die der norwegische Journalist Audun Vinger mit den Künstler/innen führte. Zugang zu Einzelkonzerten kostet 10 Euro, Tagestickets für jeweils drei Konzerte sind für 20 Euro zu haben und den Festivalpass für alle 15 Konzerte gibt es schließlich für 60 Euro.

Programmüberblick:

29.10. Mathias Eick Quintet, Silje Nergaard, Mats Eilertsen

05.11. Arild Andersen Group, Beady Belle, Eivind Aarset Quartet

12.11. Bugge Wesseltoft, Bendik Hofseth’s Woodland, Elephant9

19.11. Nils Petter Molvær, Tord Gustavsen Trio, Trygve Seim "Rumi Songs"

26.11. Ketil Bjørnstad, Gard Nilssen Acoustic Unity, Hedvig Mollestad Trio

Weitere Informationen zum "Norwegian Digital Jazz Festival", Künstlerbiografien und Tickets findet man auf der Website.