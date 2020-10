JazzEcho-Plattenteller

Das All-Star-Jazzalbum "Stonebone" wurde 1970 nur 500 mal gepresst und so zu einer teuren Kostbarkeit für Sammler. Wer schnell ist, kann sich jetzt eine Nachpressung beim Record Store Day schnappen.

Die beiden Posaunisten Kai Winding und J.J. Johnson waren ein Dream Team des Jazz. Der warme, swingende Sound ihrer Instrumente schaffte es mit dem Impulse-Album "The Great Kai & J.J." 1961 sogar in die Pop-Charts.

Zehn Jahre später führte der Produzent des Albums, Creed Taylor, sein eigenes Label CTI Records, auf dem er elektrisch angehauchten und Fusion Jazz zum Erfolg machte. Auch seine beiden Posaunen-Könige Winding und Johnson nahm Creed Taylor bei CTI unter Vertrag und ließ sie dort einige Alben einspielen. Eines davon, "Stonebone", aufgenommen unter dem coolen Kürzel "J&K", erschien 1970, aus heute nicht mehr nachvollziehbaren Gründen, nur in einer Kleinauflage in Japan. Und das, obwohl es mit vier langen, groovenden Tracks und einer absoluten Creme de la Creme an Sidemen wie Herbie Hancock, George Benson, Bob James, Ron Carter und Grady Tate ein echter Leckerbissen war.

Die ebenso fantastische wie fantastisch rare LP wurde, wie sollte es anders sein, im Laufe der Jahre zur Legende und "blauen Mauritius des Jazz". Die wenigen Glücklichen, die ein Exemplar besaßen, schwelgten in den funky und souligen Tracks, die anderen guckten in die Röhre oder blechten auf dem Second-Hand-Markt Tausend Dollar und mehr für das Album.