In Too Deep - Jacob Collier unplugged und bald auch auf LP

Jacob Collier feat. Kiana Ledé - In Too Deep (Acoustic)

Andere Künstler veröffentlichen Alben, Jacob Collier veröffentlicht gleich vier. Allerdings Stück für Stück. Die Funk-Ballade "In Too Deep" gehört zu einer der stärksten Nummern auf seinem aktuellen Album "Djesse Vol. 3". Darauf ist als Gast die amerikanische R&B-Sängerin, Songwriterin, Pianistin und Schauspielerin Kiana Ledé zu hören, die es in Sachen Vielseitigkeit fast mit Multitalent Collier aufnehmen kann.

Den Ohrwurm haben beide jetzt neu in einer smoothen Akustik-Version aufgenommen. Für die Traditionalisten unter seinen Fans hat Collier auch eine gute Nachricht: die bislang noch nicht auf LP erschienenen Folgen 2 + 3 der "Djesse"-Serie kommen am 27.11. auf Vinyl heraus. Im kommenden Jahr erscheint dann mit "Djesse Vol. 4" der mit Sicherheit musikalisch spektakuläre Abschluss des Quartetts.