ECM Sounds

Endlich wieder Live-Musik! Das Enjoy Jazz Festival, das am 2. Oktober losgeht und bis zum 14. November läuft, wird die Herzen von Jazzfans sicher höher schlagen lassen. Gleich zum Auftakt spielt der Pianist Brad Mehldau im BASF-Feierabendhaus in Ludwigshafen. Musik zwischen kammermusikalischem Jazz und moderner Klassik versprechen die Auftritte von einer Reihe von ECM-Künstlern. Am 20. Oktober präsentiert sich der Schweizer Pianist Nik Bärtsch solo in dasHaus in Ludwigshafen, einen Tag danach an einem noch nicht genannten Ort das außergewöhnliche Duo der Cellistin Anja Lechner mit dem Bassisten Björn Meyer. Schon am 23. Oktober kann man Lechner in einem anderen reizvollen Duo mit dem französischen Pianisten François Couturier im Rokokotheater von Schwetzingen erleben. Weiter geht die ECM-Konzertserie am 27. Oktober mit dem griechischen Lyra-Spieler Sokratis Sinopoulos und seinem Quartett in der Heidelsberger Friedenskirche. Akkordeonist Jean-Louis Matinier und Akustikgitarrist Kevin Seddiki geben sich am am 5. November gleich für zwei Sets im Ella & Louis in Mannheim die Ehre. Deutlich jazziger Klänge verspricht zu guter Letzt das neue Wolfgang Muthspiel Trio mit Bassist Danny Ziemann und Drummer Jeff Ballard, das am 12. November ebenfalls für zwei Sets im BASF-Feierabendhaus in Ludwigshafen gastiert.

Das sehr viel umfangreichere Gesamtprogramm mit laufend aktualisierten Informationen findet man natürlich auf den Internetseiten von Enjoy Jazz.

Da es aufgrund der aktuellen Situation zu kurzfristigen Programmänderungen kommen kann, empfiehlt die Festivalleitung den Besuchern, sich regelmäßig über den aktuellen Stand der Veranstaltungsplanung auf dem Laufenden zu halten.