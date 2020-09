Various Artists

Blue Note "First Look" Serie: Gregory Porter & Don Was

Don Was, seines Zeichens Präsident von Blue Note Records, kann man nicht vorwerfen, seinen Job nicht ernst zu nehmen. Wenn er nicht gerade als Produzent (und manchmal auch Bassist) im Studio steht, ist er rund um die Uhr bemüht, den Künstlern, die er bei Blue Note unter Vertrag genommen hat, eine möglichst effektive Bühne für ihre Musik zu bieten.

Blue Note Records nutzt inzwischen aktiv einen Youtube-Kanal, und das nicht nur um Musik und Videoclips zu präsentieren. "First Look" heißt dort eine neue Interview-Reihe, in der sich Don Was mit Künstlern unterhält, die gerade frisch ein Album veröffentlicht haben. Beim Gespräch mit Gregory Porter hat man allerdings nicht das Gefühl, dort plaudere ein Labelchef mit "seinem" Künstler, sondern eher ein Fan säße seinem Lieblingsstar gegenüber. Gregory Porter kann es kaum glauben, als Don Was ihn als seinen "absoluten Lieblingssänger" postuliert. Als Zuschauer erfährt man dabei einiges Interessantes über die Entstehung des neuen Albums und Porters Beweggründe hinter den Songs.