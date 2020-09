Eigentlich muss man meist sehr lang im Musikgeschäft unterwegs sein, um seine Werke einmal in einer "Original Albums"-Box wiederzufinden. Viele Künstler erleben diese Ehre erst Jahrzehnte nach den ursprünglichen Veröffentlichungen oder gar posthum. Bei Gregory Porter ist das anders, da lockt schon jetzt eine Box mit dem Filetstück seines Gesamtwerkes.

Mit seinem neuen Album "All Rise" ist Porter derzeit ja allgegenwärtig und sogar in den umkämpften Pop-Charts unterwegs. Wen das auf die Idee gebracht hat, seinen Blue-Note-Katalog auf einen Schlag kennenzulernen (oder wiederzuentdecken), sollte zur CD-Box "4 Original Albums" greifen.

Erfreulicherweise ist der Titel eigentlich untertrieben, denn die Box enthält nicht nur Porters Blue-Note-Debüt "Liquid Spirit" (in der Special Edition mit drei Bonustracks), die beiden Nachfolgealben "Take Me To The Alley" und "Nat King Cole And Me", sondern auch das Live-Album "One Night Only - Live At The Royal Albert Hall". Das besteht aus CD und DVD, und so enthält der schön designte Würfel eigentlich 5 silberne Scheiben.

Eine geballte Ladung Gregory Porter zum korrekten Preis, vielleicht sollte sich der Weihnachtsmann schon mal Notizen machen.