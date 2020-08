Various Artists

Für seine spitze Feder und sein lockeres Mundwerk ist Seth MacFarlane ebenso berühmt wie berüchtigt. In den von ihm kreierten Zeichentrick-Serien wie "Family Guy", "American Dad" und "The Cleveland Show", bärigen Hollywood-Filmen wie "Ted" und "Ted 2", der hochgelobten Sci-Fi-Comedy "The Orville" oder bei öffentlichen Auftritten wie seiner polemischen Oscar-Moderation glänzt das manische Multitalent stets mit politisch ganz und gar nicht korrekten Tönen und Witzen, die manchmal weit unter die Gürtellinie gehen. Nur wenn es um Musik geht, versteht MacFarlane absolut keinen Spaß. Dann verwandelt sich der Star, der ansonsten doch so gerne mit Konventionen bricht und Grenzen (auch die des guten Geschmacks) überschreitet, in einen unverbesserlichen Romantiker mit erstaunlichem Sinn für Tradition.

Auf seinem neuesten Album geht es mit MacFarlane ins Kino und an den Broadway. Das neue Set ist eine Kombination aus pointierten Balladen und fetzigen Uptempo-Melodien, die MacFarlane wie immer voller Inbrunst interpretiert, ganz so als wäre er ein singender Hollywood-Star der Fünfziger Jahre. Für die mitreißenden Orchestrierungen ist wie immer MacFarlanes Lieblingsarrangeur, der Filmkomponist Bruce Broughton verantwortlich. Aufgenommen wurde MacFarlanes neues Werk in den Abbey Road Studios in London, unter Mithilfe einer herausragenden Besetzung von Musikern wie Chuck Berghofer am Bass, Peter Erskine am Schlagzeug, Larry Koonse (Gitarre), Dan Higgins (Altsaxophon) und Tom Rainier (Piano).

Die Songs aus der Feder von Größen wie Rodgers & Hammerstein, Cole Porter, Lerner & Loewe und Henry Mancini erinnern lebhaft an das goldene Zeitalter von Hollywood und Broadway.

Zusätzlich zu den dreizehn Albumtiteln hat MacFarlane als charmantes Extra auch noch vier Duette mit Sängerin und Schauspielerin Elizabeth Gillies aufgenommen, die lediglich digital erschienen sind. Das Album erscheint zunächst digital, LP und CD folgen im Oktober.

1. TEN MINUTES AGO

Music by Richard Rodgers /Lyrics by Oscar Hammerstein II

From the television musical “Cinderella” (1957)

2. AIN’T GOT A DIME TO MY NAME (HO HO HO HO HUM)

Music by James Van Heusen / Lyrics by Johnny Burke

From the motion picture “Road to Morocco” (1942)

3. I LOVED YOU ONCE IN SILENCE

Music by Frederick Loewe / Lyrics by Alan Jay Lerner

From the Broadway musical “Camelot” (1960)

4. LET’S NOT BE SENSIBLE

Music by James Van Heusen / Lyrics by Sammy Can

From the motion picture “Road to Hong Kong” (1962)

5. WHAT DID I HAVE THAT I DON’T HAVE?

Music by Burton Lane / Lyrics by Alan Jay Lerner

From the Broadway musical “On a Clear Day You Can See Forever” (1965)

6. COME OUT, COME OUT, WHEREVER YOU ARE

Music by Jule Styne / Lyrics by Sammy Cahn

From the motion picture “Step Lively” (1944)

7. LOVE IS ONLY LOVE

Music and lyrics by Jerry Herman

From the motion picture “Hello, Dolly!” (1969)

8. ALL ER NOTHIN’

Music by Richard Rodgers / Lyrics by Oscar Hammerstein II

From the Broadway musical “Oklahoma!” (1943)

9. TWO FOR THE ROAD

Music by Henry Mancini / Lyrics by Leslie Bricusse

From the motion picture “Two for the Road” (1967)

10. ONCE UPON A DREAM

Music adapted by George Bruns from “Grande valse villageoise” by Pyotr Ilyich Tchaikovsky / Lyrics by Sammy Fain and Jack Lawrence

From the motion picture “Sleeping Beauty” (1959)

11. YOU’D BE SO NICE TO COME HOME TO

Music and lyrics by Cole Porter

From the motion picture “Something to Shout About” (1943)

12. MIND IF I MAKE LOVE TO YOU

Music and lyrics by Cole Porter

From the motion picture “High Society” (1956)

13. TIME FOR PARTING

Music by Andre Previn

Lyrics by Betty Comden and Adolph Green

From the motion picture “It’s Always Fair Weather” (1955)