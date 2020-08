Steam Down / Yazmin Lacey: "Etcetera / I'll Never Stop Loving You" - Blue Note Re:Imagined 7" Vinyl Single #3

Ahnansé heisst der Leader des achtköpfigen Londoner Ensembles Steam Down, einer der Speerspitzen der englischen New-Jazz-Bewegung. Bei ihnen trifft Jazz auf Grime, Afrobeat und eine gehörige Dosis Funk. Zu den regelmäßigen Kollaborateuren der Gruppe gehören Kamasi Washington, Nubya Garcia, Ezra Collective, Oscar Jerome und diverse weitere. Jeden Mittwoch ist die Truppe live in Clubs im Londoner South-East zu hören, die Schlangen vor der Tür nehmen dabei oft erstaunliche Ausmaße an. Für das im Oktober erscheinende "Blue Note Re:imagined"-Projekt haben sich Steam Down jetzt selbstbewusst einen Blue-Note-Klassiker vorgenommen, "Etcetera" von Wayne Shorter. Die sehr freie Bearbeitung dürfte dem abenteuerlustigen Altmeister selbst durchaus zusagen.

Sängerin Yazmin wurde von niemand geringerem als Gilles Peterson entdeckt und ist auf den verschiedensten britischen New-Jazz-Projekten zu hören. Ihre soul-getränkte Stimme passt fabelhaft zum Titel "I'll Never Stop Loving You", den die Sängerin Dodo Greene im Original auf ihrem Blue-Note-Album "My Hour Of Need" als tiefschwarzen Gospel interpretiert hat.