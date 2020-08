Various Artists

Wenn Astrud Gilberto mit verhangener Stimme die traurige Geschichte des Mädchens von Ipanema singt, das den bewundernden jungen Mann eiskalt ignoriert, oder wenn Stan Getz' Saxophon die betörende Melodie "Corcovado" zum Klingen bringt, hat man sofort wieder die 60er Jahre vor Augen. Mit Aufnahmen wie diesen ließ Verve damals die Bossa-Nova-Welle in die ganze Welt schwappen. Bis heute hat sich diese Musik gehalten, die Klassiker werden noch immer millionenfach gehört.

Um den Sommer 2020 zum Bossa-Nova-Sommer zu machen, hat Verve jetzt einige der beliebtesten Bossa-Nova-Songs mit locker-flockigen Videoclips bebildern lassen. Dass inzwischen zum Klischee gewordene Motive von Sonnenschirm bis Cocktailglas zum Einsatz kommen, wird dadurch wett gemacht, dass die Videos im nostalgischen Cartoonstil sympathisch augenzwinkernd daherkommen.