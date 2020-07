Sie haben Gregory Porters hochgelobtes Berlin-Konzert von 2016 weder in Person noch auf DVD erlebt? Jetzt ist der großartige Abend eine Woche lang kostenlos auf YouTube zu sehen.

Gregory Porter Live Stream: Live In Berlin

Gregory Porter geht es nicht anders als seinen Musiker-Kollegen, auch er musste zahlreiche Konzerte auf Eis legen, darunter auch ein bereits ausverkauftes, für diese Tage angesetztes Berlin-Konzert. Um sich die Wartezeit auf die Wiederaufnahme der weltweiten Konzertaktivitäten zu versüßen, können Porter-Fans in der Woche von Montag dem 20. Juli sein umjubeltes Berlin-Konzert von 2016 jetzt erstmals kostenlos auf YouTube streamen. Eine Freikarte für einen echten Konzert-Event sozusagen!

Bei dem in der Berliner Philharmonie aufgezeichneten Konzert präsentierte Porter mit seiner Band einen Querschnitt aus seinem gesamten bisherigen Schaffen. Faszinierend war, wie durch minimalen Bühnenaufbau und präzise Beleuchtung eine intime Atmosphäre geschaffen wurde, in der der Fokus vollkommen auf die Musik gerichtet war. Ein Augen- und Ohrenschmaus.