Jacob Collier

Jacob Colliers mehrfach GRAMMY-ausgezeichnete Albumserie "Djesse", die der Brite im März 2019 startete und die auf insgesamt vier Alben konzipiert ist, wird am 14. August mit "Djesse Vol. 3" fortgeführt. Während Vol. 1 mit besonders komplexen Songs und orchestralen Arrangements überraschte und Vol. 2 durch musikalische Gäste wie Lianne La Havas, Chris Thile, JoJo und andere vielseitig ausfiel, soll bei Vol. 3 vor allen Dingen Colliers Songwriting-Talent im Vordergrund stehen. Dabei hat er sich die Unterstützung von Größen wie Daniel Caesar, Jessie Reyez, Kiana Ledé, Kimbra, Mahalia, Rapsody, T-Pain, Tank und The Bangas, Tori Kelly und Ty Dolla $ign gesichtert.

Zu den inzwischen schon veröffentlichten Singles "Time Alone With You" (mit Daniel Caesar), "In My Bones" (mit Kimbra & Tank und The Bangas) und "All I Need" (mit Mahalia & Ty Dolla $ign) kommt jetzt ein weiterer vielversprechender Albumtrack hinzu: "He Won't Hold You" (feat. Rapsody).

Als hätte Collier mit seinem "Djesse"-Projekt nicht schon genug um die Ohren, brillierte er übrigens auch gerade in einem NPR-Tiny-Desk-(Home)-Konzert, und das gleich viermal!