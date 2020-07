Ein wirklich gutes Tribute-Album kann nur aufnehmen, wer dabei seine Eigenständigkeit bewahrt. Und wer könnte das besser als Bettye LaVette, über die NPR Radio fragte: "Gibt es eine Soulsängerin, die mehr Mut, Kraft und Emotion in ihren Gesang hineinlegt?".

Die in Detroit aufgewachsene Künstlerin machte ihre erste Aufnahme 1962 im Alter von 16 Jahren. Später tourte sie mit James Brown und chartete mit Singles wie "He Made A Woman Out Of Me" und "Do Your Duty". Seitdem hat sie zehn Alben aufgenommen. Ihr aktuelles, "Things Have Changed", mit Interpretationen von Bob-Dylan-Songs, wurde 2018 auf Verve veröffentlicht und erhielt zwei Grammy-Nominierungen.

Jetzt kündigten Verve und Bettye LaVette einen vielversprechenden Albumnachfolger an: Billie Holiday, Nina Simone und Dinah Washington sind nur drei der "Blackbirds", große Stimmen der schwarzen Musik und damit Kolleginnen, denen LaVette ihr neues Album widmen wird. Natürlich wie immer auf ganz eigene Art, rau, kraftvoll und mit ungeschliffener Emotion.