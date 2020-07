Auf Streife im Netz

Der 2007 mit 82 Jahren verstorbene Oscar Peterson gehörte fraglos zu den bekanntesten kulturellen Botschaftern Kanadas. Nach seinem Tod wurden nach dem virtuosen Pianisten bereits das Oscar Peterson Theatre in der kanadischen Botschaft von Tokio, die Oscar Peterson Hall in der University of Toronto Mississauga und die Oscar Peterson Public School in Stouffville benannt. Jetzt könnte ihm in seiner Geburtsstadt Montréal endlich eine ähnliche Ehre zuteil werden. Denn in einer Petition engagieren sich Peterson-Fans dafür, eine Metro-Station in der Québecer Millionenstadt nach ihrem Idol umzubenennen.

Bislang trägt die Station noch den Namen des Québec-Nationalisten Lionel Groulx. 22.000 von 25.000 benötigten Unterzeichnern hat die Petition inzwischen schon gefunden. Die Umbenennung, so heißt es in der Petition, würde es "Montréal ermöglichen, das Vermächtnis eines Mannes zu feiern, der unsere Stadt auf der internationalen Bühne mit Stolz repräsentiert hat, und zugleich die wunderbare kulturelle Vielfalt und Repräsentation zu feiern, die schwarze Montréaler in unsere Stadt bringen."

Die Idee, gerade einen Bahnhof auf Petersons Namen zu taufen, dürfte den Fans wohl beim Anhören des Albums "Night Train" gekommen sein. Das 1962 unter der Regie von Norman Granz mit Ray Brown (Bass) und Ed Thigpen (Schlagzeug) eingespielte Album gilt nämlich als eines von Oscar Petersons absoluten Meisterwerken und ist eines der bestverkauftesten Verve-Alben aller Zeiten. In Kanada wurde der Klassiker erst letztes Jahr mit dem Polaris Heritage Prize ausgezeichnet.