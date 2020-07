Tony Allen - "A Tribute To Art Blakey And The Jazz Messengers" (Vinyl-EP)

Im April dieses Jahres starb mit 80 Jahren der legendäre nigerianische Drummer Tony Allen, Mitbegründer des "Afro-Beat" und Jazzschlagzeuger par excellence. 2017 feierte Allen ein Aufsehen erregendes Comeback auf Blue Note Records mit der Vinyl-EP "A Tribute To Art Blakey And The Jazz Messengers". Auf vier langen und gnadenlos groovenden Tracks verbeugte er sich vor seinem großen Vorbild. Die Session entstand in Paris unter Live-Bedingungen, Allen und seine Band spielten im selben Raum, der Sound wurde auf klassische Weise über zwölf Mikrofone und einen analogen Mehrspur-Recorder auf 2-Zoll-Band geleitet.