Tony Allen - A Tribute To Art Blakey And The Jazz Messengers

Im April dieses Jahres starb in Paris mit 80 Jahren der legendäre afrikanische Drummer Tony Allen, Mitbegründer des "Afro-Beat" und Jazzschlagzeuger par excellence. 2017 feierte Allen ein Aufsehen erregendes Comeback auf Blue Note Records mit der Vinyl-EP "A Tribute To Art Blakey And The Jazz Messengers". Auf vier langen und gnadenlos groovenden Tracks verbeugte er sich vor seinem großen Vorbild.

Das Downbeat-Magazin schrieb: "The Nigerian drummer just slams with a seven-piece band guaranteed to make you tap your toes and throw a smile on your face. Thank you for this EP, Mr. Allen. This one’s a true gift."

Die limitierte EP war blitzschnell ausverkauft, viele Fans blieben mit leeren Händen zurück. Im Andenken an Tony Allen und auf vielfachen Wunsch wurde die schwarze Scheibe jetzt von Blue Note neu aufgelegt.