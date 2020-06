Auf Streife im Netz

Unter Jugendlichen und Kindern grassiert schon seit geraumer Zeit das TikTok-Challenge-Fieber. Über eine eigene Smartphone-App wird die Netzgemeinde dazu aufgefordert, kurze Videoclips mit Lip-Sync-, Tanz-, Gesangs- oder Rapeinlagen auf die TikTok-Plattform hochzuladen. Am 21. April, als sich die halbe Welt im Lockdown befand, lancierte Yamaha Music Europe mit Jacob Collier als Galionsfigur einen ähnlichen, nur weitaus erwachseneren Herausforderungswettbewerb: die "Yamaha Challenge". Der britische Multiinstrumentalist, der seine Karriere einst selbst durch Aufsehen erregende YouTube-Clips begonnen hatte, durfte die erste Aufgabe stellen, der er den Titel "Contrary Motion 12 Key Modulation" gab.

Das Echo war überwältigend. Innerhalb von zwei Wochen wurden annähernd 1.000 Videos mit dem Hashtag #YamahaChallenge auf YouTube hochgeladen. Von begeisterten Amateurmusikern, Musikstudenten und Halbprofis (beiderlei Geschlechts und aus aller Welt), aber auch gestandenen Profimusikern wie z.B. Kurt Rosenwinkel, "The Voice"-Star Will Champlin oder dem brasilianischen Gitarristen Chico Pinheiro. In einem der Videos kann man sehen, wie sich eine ganze Reihe von Gitarristen (darunter Jonathan Kreisberg) an Jacobs Challenge die Zähne ausbeißt.