Instagram-Chat mit Steve Swallow und John Scofield - No Technology For Old Men

Bassist Steve Swallow und Gitarrist John Scofield kennt man seit Jahrzehnten als exzellente Komponisten, technisch versierte Instrumentalisten und Meister der Improvisation. Doch bei ihrem ersten Instagram-Chat mit Fans in aller Welt stießen die beiden Stars zunächst an ihre Grenzen. Rund zwölf Minuten lang kämpfte Swallow, der im Oktober seinen 80. Geburstag feiern wird, mit der für ihn neuen Technologie und seinen nicht ganz so neuen, aber imposanten und widerspenstigen Augenbrauen. Dann gelang es ihm endlich, die Verbindung zu seinem langjährigen Freund und Spielpartner John Scofield herzustellen."Wir ihr sehen könnt, sind wir beide blutige Anfänger", bemerkt der Bassist trocken, während Sco noch nach den bereits eingegangenen Fragen suchte. Das Themenspektrum in dem kurzweiligen Chat, den beide auch reichlich für gegenseitige Frotzeleien nutzten, war weit gefächert: sie beantworten unter anderem Fragen zu dem Equipment, das sie auf ihrem gemeinsamen ECM-Album “Swallow Tales" benutzten, unterhielten sich über Kollegen und Freunde wie Pat Metheny, Carla Bley sowie Adam Nussbaum und lobten das “fotografische Gedächtnis" ihres Trio-Partners Bill Stewart, mit dem sie auf “Swallow Tales" zu hören sind. Die Stunde, in der sie ihren Fans Rede und Antwort standen, verging so - nach dem etwas holprigen Start - wie im Fluge. Wer nicht live dabei sein konnte, findet eine Aufzeichnung des Chats auf der Instagram-Seite von ECM Records.

https://www.instagram.com/p/CBdw4SlIBWb/