Labels wie Blue Note Records veröffentlichen immer öfter limitierte Sonderformate interessanter Alben. Wir können Ihnen diese jetzt in unseren Shop anbieten – in den kommenden Tagen sogar portofrei!

Das spannende Projekt "Blue Note Re:imagined" haben wir gerade hier auf der Seite ankündigen dürfen. Natürlich wird es zum Erscheinungstermin in allen Geschäften und digitalen Stores erhältlich sein. Aber auch hier zeigt sich der Trend zu exklusiven Sonderprodukten für Fans. Labels wie Blue Note Records bieten immer öfter zusätzliche Formate an, oft sind es LPs oder CD-Boxen, die besonders Fans und Sammler ansprechen sollen. Damit Sie diese nicht verpassen oder übersehen, stellen wir sie Ihnen hier stets vor und bieten sie jetzt auch exklusiv in unserem JazzEcho-Shop an.

Im JazzEcho-Shop können Sie beispielweise LP-Special-Editions von "Blue Note Re:imagined" oder vom kommenden Gregory-Porter-Album vorbestellen. Andere exklusive Editionen, z.B. von "Ultimate Peggy Lee" oder Frank Sinatras Albumklassiker "My Way" sind bereits auf Lager. Im Shop erhalten Sie aber auch andere hochwertige Produkte von Verve, Blue Note, Impulse! und anderen Labels.

Übrigens: Bestellungen aus Deutschland sind vom 19. -21. 06. versandkostenfrei!