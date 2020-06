Die Karriere von Peggy Lee (siehe auch unsere Biografie war reich an außergewöhnlichen Erfolgen, spektakulären Ereignissen, aber auch einigen Tiefschlägen. Heute, 18 Jahre nach ihrem Tod, bleibt ein ebenso umfangreicher wie zeitloser Katalog an Songs, die so charismatisch nur sie singen konnte.

Bevor im Geburtstagsjahr die ein oder andere bislang noch nicht dagewesene Veröffentlichung erscheinen wird, versucht die Compilation "Ultimate Peggy Lee" das nahezu Unmögliche: aus den unzähligen großartigen Aufnahmen die großartigsten herauszukristallisieren. Das ist allerdings gut gelungen, schließlich stammt die Songauswahl von Lees Enkelin Holly Foster Wells, einer profunden Kennerin des Werkes ihrer Großmutter. Foster Wells schrieb auch die persönlichen, berührenden Linernotes in der schicken Doppel-LP bzw. CD. Lee-Fans mit Sinn für das Besondere legen wir die Clear-Vinyl-LP ans Herz, die exklusiv im JazzEcho-Shop erhältlich ist.

22 Songs können die sieben Jahrzehnte der Karriere von Peggy Lee natürlich nur in Bruchstücken abbilden, schließlich war sie mit über 100 Songs allein in den Charts präsent. Daneben komponierte und textete sie selbst und arbeitete mit berühmten Kollegen wie Quincy Jones, Ray Charles, Frank Sinatra und Paul McCartney zusammen.

"Wenn ich der Duke bin, ist Peggy Lee die Königin", erklärte Duke Ellington. Frank Sinatra meinte: "Peg ist der beste Freund, den ein Song haben kann." Count Basie war der gleichen Meinung: "Peggy ist eine Instanz“. „Ultimate Peggy Lee“ untermauert die Meinung dieser nicht ganz unbedeutenden Herren und macht nebenbei sehr viel Laune.