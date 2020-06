Ein Blick auf das inzwischen ikonische Sinatra-Cover und alles ist klar: hier ist "Nice 'n' Easy" angesagt. Damit aber keine Mißverständnisse aufkommen - auf diesem Albumklassiker ist Frank Sinatra zwar entspannt zu hören, es handelt sich aber nicht um ein leichtgewichtiges Easy-Listening-Album sondern eine edle Kollektion klassischer Balladen, die der Sänger zurückhaltend aber voller Klasse interpretiert und denen Star-Arrangeur Nelson Riddle zusätzlichen Glanz gibt.

Kaum zu glauben, 60. Jahre hat das Album inzwischen auf dem Buckel. Immer wieder wurde es neu aufgelegt, allein die CD-Versionen kann man nicht mehr an einer Hand abzählen. Sie alle kann man jetzt mit gutem Gewissen links liegen lassen, denn zum Jubiläum wurde das Album jetzt in den Capitol Studios brandneu remastered.

Ursprünglich im Juli 1960 auf Capitol Records veröffentlicht, führte das Album neun Wochen lang die Pop-Charts auf Platz 1 an. Es wurde für mehrere Grammys nominiert, darunter "Album des Jahres", "Best Male Vocal Performance" und "Best Arrangement" (Nelson Riddle).

Die Neuveröffentlichung erscheint auf CD und digital, sowie als LP. Die CD- und Digitalformate enthalten als Bonustracks einen neuen Stereomix von "The Nearness Of You" sowie zwei bisher unveröffentlichte alternative Takes von "I've Got A Crush On You" und "Nice 'n' Easy". Hier ist besonders interessant, Sinatra als lässigen Plauderer im Studio zu erleben. Ganz "nice 'n' easy" eben.