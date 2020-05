Seit einigen Wochen erfreut sich das wiederentdeckte Nina-Simone-Album "Fodder On My Wings" Beliebtheit auf den Streaming-Plattformen. Jetzt kommen die LP- und CD-Freunde auf ihre Kosten.

Nina Simone - Fodder On My Wings

Überlassen wir das Wort mal den Musikkritikern. Christoph Amend gab im ZEIT Magazin kürzlich dieses Versprechen ab: „Spätestens seit der fantastischen Netflix-Dokumentation kann man ja gar nicht anders, als ein Fan von Nina Simone zu sein. Was für ein dramatisches Leben, was für ein grandioses Werk… Verve Records hat jetzt ein vergessenes Spätwerk von Nina Simone wiederveröffentlicht… Sie singt auf Französisch, der Rhythmus ist Calypso, auch wenn es ihr persönlich damals wieder einmal nicht gut ging – zu ‚Fodder On My Wings‘ können Sie durch Ihre Wohnung tanzen, versprochen."

Die Rheinische Post schrieb: „Manche Flaschenpost erreicht die Adressaten zur rechten Zeit, dieses Album ist der Beweis. 1982 nahm Nina Simone ‚Fodder On My Wings‘ in Paris auf, die Platte… erreichte nur wenige Hörer. Nun gibt es eine Neuauflage. Endlich."

"Endlich" dürften auch die LP- und CD-Freunde sagen, denn jetzt ist das Album auch in diesen beiden physischen Formaten erhältlich. Für Nina-Simone-Sammler sicher keine Frage, "Fodder On My Wings" in die häusliche Discothek aufzunehmen.