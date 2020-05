Am 29. Mai erscheint bei ECM mit "Arctic Riff" ein neues Album des Marcin Wasilewski Trios. Gast ist darauf kein Geringerer als Joe Lovano.

Ein Hoffnungsschimmer ist genau das, was die Welt gerade braucht. Frei Haus geliefert wird uns dieser vom Marcin Wasilewski Trio mit dem Tenorsaxophonisten Joe Lovano. Und zwar in Form der Rubato-Ballade "Glimmer Of Hope", die nun als zweiter Vorabtrack von "Arctic Riff" auf allen Streaming-Plattformen zu hören ist. Pianist Wasilewski, der die Nummer komponierte, sagt, dass das Stück "hauptsächlich auf einem Motiv basiert, das sich durch verschiedene Tonarten bewegt. Ich war sehr neugierig zu hören, wie es mit Joes Saxophon klingen würde." Das Klavier bereitet behutsam auf den Einstieg des Saxophons vor, und Lovanos allererste Phrase - unterstützt von Michal Miskiewiczs gefühlvollem Jazzbesenspiel - erschafft die einfühlsame Atmosphäre intensiven Zuhörens, die die gesamte Aufnahmesession kennzeichnet.