Wer seinem Plattenteller mal wieder etwas besonders Elegantes gönnen möchte, sollte die in transparentem Vinyl gepresste Doppel-LP "Ultimate Peggy Lee" nicht verpassen, die zum diesjährigen 100. Geburtstag der legendären Sängerin erscheint. Peggy Lees Enkelin Holly Foster Wells, eine profunde Kennerin und Verwalterin des Werkes ihrer Großmutter, hat dafür persönlich 22 Song-Perlen kuratiert und auf der Hülle kommentiert, darunter sogar eine bislang unveröffentlichte.

Als reguläre CD und Doppel-LP erscheint die selbstverständlich neu remasterte Zusammenstellung am 19. Juni und ist überall erhältlich. Die besonders elegante Clear-Vinyl-LP ist limitiert und gibt es nur in unserem JazzEcho-Shop .

Tracklist:

1. I Love Being Here With You 1960

2. Fever 1958

3. Things Are Swingin’ 1958

4. I Don't Know Enough About You 1956

5. I’m A Woman 1963

6. Just In Time 1958

7. Hallelujah I Love Him So 1959

8. Sweet Happy Life 1966

9. Alright, Okay, You Win 1959

10. Too Close For Comfort 1960

11. Why Don’t You Do Right 1948

12. It’s A Good Day 1946

13. You Deserve 1959

14. Heart 1960

15. Big Spender 1966

16. He's A Tramp 1955

17. I Wanna Be Around 1965

18. Black Coffee 1953

19. I’ve Got The World On A String 1962

20. The Folks Who Live On The Hill 1957

21. Is That All There Is? 1969

22. Try A Little Tenderness 1963 (UNVERÖFFENTLICHT)