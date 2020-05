Various Artists

Selbst in der an lässigen Hipstern nicht gerade armen Jazzszene gibt es vor und hinter den Kulissen nur wenige, die Blue-Note-Präsident Don Was in punkto Coolness das Wasser reichen können. Der gelernte Bassist aus Detroit ist dafür bekannt, ein exzellenter Kenner der Jazzgeschichte zu sein und sein Ohr stets am Puls der Zeit zu haben. Mit seiner schrägen Band Was (Not Was) feierte er in den 1980ern eigene Charts-Erfolge. Und als Produzent von Größen wie den Rolling Stones, Bob Dylan, Iggy Pop und Bonnie Raitt schrieb er ein veritables Stück Pop- und Rockgeschichte mit.

Um sich und uns in diesen tristen Coronavirus-Wochen ein bisschen die Zeit zu vertreiben, hat Don Was jetzt für den Blue-Note-YouTube-Kanal unter dem knackigen Titel "BNTV" ein dreistündiges Programm mit interessanten Videoclips zusammengestellt und kommentiert. Munter werden rare historische und mitunter recht skurrile Studio- und Konzert-Filmaufnahmen von Legenden mit aktuelleren Clips zeitgenössischer Künstler vermischt. Zwischendurch meldet sich Was mit flüsternder Stimme zu Wort und erinnert dabei an einen Late-Night-Jazzradio-Discjockey der 50er oder 60er Jahre. Don Was dürfte auch zu den wenigen Menschen gehören, bei denen es nicht im Entferntesten albern wirkt, wenn sie mit Sonnenbrille und Hut in einem abgedunkelten Studio sitzen.

Was fördert in seinem Programm so manche audiovisuelle Perle zu Tage, die man selbst ansonsten vielleicht nie entdeckt hätte. In Erscheinung treten zum einen Legenden wie John Coltrane, das Miles Davis Quintet mit Herbie Hancock, Wayne Shorter, Ron Carter und Tony Williams, Rahsaan Roland Kirk, Art Blakey, Charlie Parker & Coleman Hawkins, Pharoah Sanders, Sun Ra (in einer kurzen französischen TV-Dokumentation von 1969) sowie Bill Evans mit dem erst vor wenigen Tagen verstorbenen Lee Konitz oder Monica Zetterlund. In die Gegenwart zurück holen einen Clips von Charles Lloyd, Kamasi Washington, Robert Glasper Experiment, Marcus Strickland’s Twi-Life featuring Chris Dave und Julian Lage.

Darüber hinaus präsentiert Don Was zwei neue Blue-Note-Signings - den südafrikanischen Pianisteen Nduduzo Makhathini und das britische Duo Tom Misch & Yussef Dayes - und verleiht dem Programm mit einer satten Dosis Afrobeat von Fela Kutis legendärem Drummer Tony Allen und dem großartigen Londoner Kokoroko Afrobeat Collective noch zusätzliche Würze. Kurzum: es lohnt sich, aufmerksam zuzuhören und hinzusehen. Die drei Stunden von "Blue Note TV" vergehen nämlich wie im Fluge.