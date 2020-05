Norah Jones - Pick Me Up Off The Floor (Deluxe Edition)

Mit ihrer sanften Stimme und zwischen Pop, Country und Jazz dahingleitenden Songs, gilt Norah Jones als Künstlerin, zu deren Musik es sich hervorragend relaxen lässt. Deshalb ist sie auch seit Jahren fester Bestandteil der erfolgreichsten Entspannungs-Playlists der großen Streaming-Plattformen.

Dass Jones' Songs alles andere als "Hintergrund-Gedudel" sind, sollte man dabei allerdings nicht aus den Augen verlieren. Das beweisen auch die Fans, die ihre Musik nicht nur nebenbei hören, sondern auf CD und LP sammeln und ganz bewusst genießen.

Das am 12. Juni erscheinende neue Jones-Album "Pick Me Up Off The Floor" wird es für genau diese Fans deshalb auch wieder in speziellen CD- und LP-Sonderformaten geben. Da ist zum einen die CD-Deluxe-Edition, die nicht nur, mit "Street Strangers" und "Tryin’ To Keep It Together", zwei Bonus-Tracks enthält, sondern in einer ungewöhnlichen Übergröße erscheint. In der Hülle in Größe einer 7-inch-Vinyl-Single ist nicht nur die CD enthalten, sondern auch ein 7-inch-Booklet mit Noten zu dreien der Songs sowie zusätzlichen Fotos. Die CD wird ab dem 12. Juni überall und natürlich auch in unserem JazzEcho-Shop erhältlich sein. Einen der beiden Bonus-Tracks dürfen wir freundlicherweise bereits vorstellen.