Nik Bärtsch & Mobile - ein Konzert fürs "Guinness-Buch der Rekorde"?

Wenn es um den Titel der "hardest working band in music business" geht, dann hat Nik Bärtsch’s Mobile jetzt sicherlich beste Aussichten, diesen zu gewinnen. Denn bei seinem Auftritt in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate bot das Quartett (bestehend aus Pianist Nik Bärtsch, Bassklarinettist und Altsaxophonist Sha sowie den beiden Schlagzeugern und Perkussionisten Kaspar Rast und Nicolas Stocker) dem Publikum einen ebenso einzigartigen wie atemberaubenden Parforce-Ritt durch seine "Ritual Groove Music". In der Multimedia-Performance (die visuelle Gestaltung lag in den Händen von Daniel Eaton) wurden auf organische Weise Elemente aus Jazz, Funk, Neuer Musik und Minimalismus mit ritueller und geistlicher Musik verwebt. Ein immer noch rekordverdächtiger sechsstündiger Zusammenschnitt der Highlights dieses Konzerts wird am 6. Mai auf Facebook gestreamt. Ein Ereignis, das man sich nicht entgehen lassen sollte.