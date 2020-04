"Nice 'n' Easy" - der Titel und das ikonische Cover sagen alles: auf diesem Albumklassiker ist Frank Sinatra entspannt und durch und durch positiv zu hören, mit relaxed swingenden Songs und sanften Balladen, denen Star-Arrangeur Nelson Riddle zusätzlichen Glanz gibt. Zum 60. Jubiläum wurde das Album jetzt in den Capitol Studios neu remastert und kommt am 5. Juni als CD und LP sowie natürlich auch digital auf den Markt.

Die CD beinhaltet außer den 12 Original-Albumtracks bislang unveröffentlichte alternative Versionen von "I've Got A Crush On You" und "Nice 'n' Easy" sowie Studiogespräche von Sinatra.

Die LP beinhaltet die 12 Original-Albumtracks im damaligen 'Full Dimensional Stereo'-Mix.