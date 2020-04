"F Maj Pixie" heißt die neueste Songauskopplung aus dem schlicht "GoGo Penguin" betitelten dritten Blue-Note-Album der Band. Das sollte eigentlich am 1. Mai erscheinen und wurde Aufgrund der Auswirkungen der internationalen Corona-Krise auf den 5. Juni verschoben. Auch auf die Tour, die eigentlich dieser Tage starten sollte, muss man sich noch gedulden: sie beginnt nun erst im September.

Das Trio aus Manchester, bestehend aus Chris Illingworth (Piano), Rob Turner (Schlagzeug) und Nick Blacka (Bass), legt in der Zwischenzeit allerdings nicht die Füße hoch und hat aktuell den Albumtrack "F Maj Pixie" als Appetitmacher veröffentlicht. Was der Titel bedeuten soll, lassen die drei Fragezeichen offen, man darf aber wohl davon ausgehen, dass die Nummer in F-Dur groovt.

28.09.20 Berlin Festsaal Kreuzberg

29.09.20 Hamburg Fabrik

04.10.20 Mainz Frankfurter Hof