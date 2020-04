Vor zwei Jahren gab es Standing Ovations für Gregory Porter in Londons ehrwürdiger Royal Albert Hall. Als Ersatz für verschobene Konzerte kann man den Event jetzt zwei Tage lang in voller Länge bei YouTube nacherleben.

Auch Gregory Porters für dieses Jahr geplante internationale Tour musste wegen der Corona-Krise verschoben werden. Porter selbst ist darüber mindestens ebenso betrübt wie seine Fans. Als kleines Trostpflaster wurde jetzt beschlossen, sein großartiges London-Konzert von 2018 für zwei Tage kostenlos und in voller Länge auf YouTube nacherlebbar zu machen.

Von Dienstag dem 28. bis Donnerstag dem 30. April kann man Porter so noch einmal in der über 5.000 Zuschauer fassenden Royal Albert Hall sehen und hören. An seiner Seite ist nicht nur sein bestens eingespieltes Quartett mit Pianist Chip Crawford, Tenorsaxophonist Tivon Pennicott, Bassist Aaron James und Schlagzeuger Emanuel Harrold, sondern auch das 70-köpfige London Studio Orchestra unter Leitung von Vince Mendoza. Der Daily Telegraph schrieb: "Porters Stimme zu widerstehen, ist beinahe unmöglich". Das gilt auch, wenn man nicht das Glück hat, in der königlichen R.A.H. einen Sitzplatz ergattert zu haben, sondern den Event stattdessen nur vom heimischen Sofa aus miterlebt.

Also nicht vergessen, rechtzeitig auf Gregory Porters YouTube-Kanal vorbei zu schauen, am 28. April steht Porter dort auch in einem Live Chat Rede und Antwort.