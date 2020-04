"Thank you for making a place for me, opening my eyes and now I see", singt Gregory Porter im Song "Thank You", der die Wartezeit auf sein am 28. August erscheinendes Album "Revival" erleichtern soll. Geht der Dank an Porters große Liebe, oder an seine Fans? "Thank you for shining a light on me, puttin' me right where I'm supposed to be", heißt es dann weiter, und es wird klar: der Song ist ein Gospel.

Und was für einer! Ein euphorischer Jazz-Gospel, der sofort ins Ohr geht. Kleiner Tipp: leiten Sie ihn doch jemandem weiter, bei dem Sie sich schon länger mal bedanken wollten.