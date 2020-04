Miles Davis: Birth Of The Cool – Das gefeierte Kino-Portrait des genialen Musikers nun auch auf DVD & Blu-ray

Miles Davis gilt als Genie, das bis heute die Musikwelt und Generationen von Musikern inspiriert. Jetzt erscheint die bereits auf Filmfestivals rund um den Globus umjubelte Kino-Dokumentation "Miles Davis: Birth Of The Cool" auch für das Heimkino! Der Film ist auf DVD, Blu-ray sowie digital und als 2-Disc-Set-Sammleredition mit über 70 Minuten seines spektakulären Live-Auftritts beim Montreux Festival erhältlich.

Der preisgekrönte Regisseur Stanley Nelson setzt dem legendären Musiker ein filmisches Denkmal, indem er ein bewegendes Mosaik kreiert aus Live-Performances, Outtakes und Interviews mit Freunden, Kollegen und Weggefährten. Neben Quincy Jones, Carlos Santana und Clive Davis kommen auch Wayne Shorter, Ron Carter u.v.a. zu Wort. Ihre Erinnerungen machen "Birth Of The Cool" zu einer packenden Nahaufnahme eines Mannes, der bereit war, Grenzen zu überschreiten, zu seinen Bedingungen zu leben und immer wieder mit der Konvention zu brechen. "Gott und Teufel der Coolness", beschrieb Die Zeit das intensive Portrait und verdeutlicht, dass der Widerspruch immer auch eine treibende Kraft in Miles Davis' kreativem Schaffen war.



„Miles Davis: Birth Of The Cool“ erscheint in den folgenden Formaten: