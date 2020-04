Lange bevor Madonna oder Lady Gaga im männlich dominierten Musikgeschäft bewiesen, was starke Frauen erreichen können, gab es Peggy Lee! Wie diese beiden Künstlerinnen (die übrigens beide Fans der Legende sind) hat auch Peggy Lee nicht nur Hits in den verschiedensten Genres abgeliefert, sondern auch gezeigt, wie man als selbstbewusste Frau seine Kunst mit Style und Sexyness würzt. Man denke nur an den swingenden Evergreen "Fever", oder den R&B-Hit "I’m A Woman", mit dem Peggy Lee eine frühe Emanzipationshymne schuf.

In den sieben Jahrzehnten ihrer Karriere war sie nicht nur mit über 100 Songs in den Charts, sondern komponierte und textete selbst. Sie arbeitete auf Augenhöhe mit Kollegen wie Quincy Jones, Ray Charles, Frank Sinatra und Paul McCartney! Auch wenn Peggy Lee nach außen den Glamour ihrer Zeit verkörperte, war sie modern und selbstbewusst, ihre Musik überdauert jede Mode.

Wie es sich gehört, soll auch dieses Jubiläum einer aus der Pop-Kultur nicht wegzudenkenden Legende angemessen gefeiert werden. Unter dem Titel "Ultimate Peggy Lee" hat Peggy Lees Enkelin, eine große Kennerin ihres Werkes, persönlich 22 Song-Perlen kuratiert, darunter sogar eine bislang unveröffentlichte. Das Album erscheint digital am 7.4. und am 19. Juli als CD und Doppel-LP. Eine transparente Doppel-LP wird es exklusiv in unserem JazzEcho-Shop geben!

Einstimmen kann man sich bereits jetzt mit dem ebenfalls neu erschienenen digitalen Album "Peggy Lee Decca Rarities" , auf dem 31 frühe Aufnahmen ihren digitalen Einstand geben. 11 der Songs wurden von Peggy Lee mitkomponiert, darunter sieben Songs, die sie für den berühmten Disney-Film "Lady and the Tramp" (in Deutschland: "Susi und Strolch") schrieb und einsang.

Über weitere Peggy-Lee-Veröffentlichungen und Events zum runden Geburtstag halten wir Sie hier auf dem Laufenden.