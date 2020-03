Was ist ein Gentleman? - Curtis-Stigers-Videopremiere

Im klassischen Anzug und wohlfrisiert sieht Curtis Stigers immer wie ein echter Gentleman aus. Er macht sich allerdings auch Gedanken darüber, was einen Gentleman ausmacht. Und das ist bekanntlich mehr als das Äußerliche. Mit dem Titelsong "Gentleman" aus seinem kommenden Album (erscheint digital am 14.4. und als CD + LP am 1.5.) nimmt Stigers eine ironische und doch elegante Neubewertung des modernen Mannes vor.

Der Sänger, Songwriter und Saxophonist mit Millionen verkaufter Alben und einer 28-jährigen Musikkarriere kehrt auf "Gentleman" mit neuen Original-Songs und ein paar handverlesenen Nuggets anderer Autoren zurück. Eine Spitzenband aus Pianist und Organist Larry Goldings (James Taylor), Bassist David Piltch (kd lang), Schlagzeuger Austin Beede (Alastair Greene Band), Trompeter John "Scrapper" Sneider (Madeleine Peyroux) und Schlagzeuger Doug Yowell (Duncan Sheik) sorgt für den erstklassigen musikalischen Rahmen.