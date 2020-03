"I’m Alive" singt Norah Jones in ihrem aktuellen Song. In Zeiten, in denen Menschen weltweit dabei sind, Dinge neu zu ordnen und mit Sorgen umzugehen, hat der Text dazu, aus der Perspektive einer Frau deren Welt zusammenbricht und die wieder aufsteht, Assoziationsmöglichkeiten, die von der Sängerin nicht vorhergesehen waren. Vielleicht kommt dieses leise und dennoch starke Lied ja trotzdem zum richtigen Zeitpunkt, auch wenn Norah Jones und ihr musikalischer Kollaborateur, Jeff Tweedy von Wilco, im Videoclip auf einer kuscheligen Party zu sehen sind. Zumindest das muss ja nun erstmal Pause machen.

Mit "Pick Me Up Off The Floor” will die Songwriterin Anfang Mai ihr bereits siebtes Album bei Blue Note Records vorlegen. Die elf Songs dafür entstanden in diversen Sessions und mit unterschiedlichsten musikalischen Gästen. Man darf sich darauf ehrlich freuen.