Öfter mal was Neues: Ben L'Oncle Soul, erfolgreicher Soul-Singer-Songwriter aus Frankreich, macht jetzt einen Punkt und nennt sich ab sofort nur noch „Ben.“. Seine Fans brauchen sich allerdings keine Sorgen zu machen, seine Musik hat er noch deutlich verfeinert. Am 27.3. erscheint sein Album „Addicted To You“, eine lässige Soul/R’n’B/HipHop-Melange made in France. Auf Blue Note Records ist dieser Genregrenzen-Durchbrecher bestens aufgehoben.

Ebenfalls für den 27.3. ist das zweite Blue-Note-Album von Charles Pasi angekündigt. Mit dem Vorgänger „Bricks“, einer Sammlung abgehangener Jazz/Blues/Pop-Perlen, hat der Franzose 2017 weltweit aufhorchen lassen. Jetzt legt er nach: sein neues Werk glänzt mit verrauchtem Blues, klassischem Soul, einer Prise Steely Dan und aktuellen Pop-Sounds. Zweitwerke sind bekanntlich eine heikle Sache, der Sänger, Gitarrist und Mundharmonika-Virtuose nahm es trotzdem auf die leichte Schulter und schrieb seine neuen Songs über zwei Jahre hinweg während der Tourneen für sein vorangegangenes Album. Dann sprang er ins kalte Wasser und nahm sie mit einer komplett neuen Band auf. Respekt!

Ben L'Oncle Soul Live

14.04.2020 CH-Zürich Kaufleuten

18.04.2020 Düsseldorf Zakk

19.04.2020 Berlin Festsaal Kreuzberg

20.04.2020 Hamburg Mojo