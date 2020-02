Wolfgang Muthspiel, vom New Yorker einst als "eine Lichtgestalt" unter den heutigen Jazzgitarristen bezeichnet, kehrt auf seinem neuen Album "Angular Blues" nach zwei umjubelten Quintett-Alben zum Trio-Format seines 2014 erschienenen ECM-Debüts "Driftwood" zurück. Wie schon auf "Driftwood" sitzt auf "Angular Blues" Muthspiels langjähriger Mitstreiter Brian Blade am Schlagzeug; für den ursprünglichen Trio-Bassisten Larry Grenadier (der auch auf beiden Quintett-Alben zum Zuge kam) ist Scott Colley eingesprungen, der dem Trio mit seinem besonders erdigen Klang eine etwas andere Dynamik verleiht. Muthspiel spielt auf "Angular Blues" wieder alternierend akustische und elektrische Gitarre. Sein Repertoire, das vornehmlich aus melodischen Eigenkompositionen besteht, hat er erstmals auf einem seiner ECM-Alben um zwei Standards bereichert. "Angular Blues" wird am 20. März erscheinen. Auf Streaming-Plattformen kann man aber schon jetzt hören, wie raffiniert das Trio den Cole-Porter-Klassiker "Everything I Love" interpretiert.