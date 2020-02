Charles Lloyd ist ein Großmeister des entschleunigten, spirituellen Jazz. Seine Fans sollten jetzt allerdings ausnahmsweise mal blitzschnell sein, denn Anfang März erscheint sein Album "8: Kindred Spirits - Live From The Lobero" neben diversen anderen Formaten auch als streng limitiertes Super-Deluxe-Set mit drei LPs, zwei CDs, einer DVD, einem 96-seitigem Hardcover-Buch und zwei Lithografien. Der Clou: Lloyd hat das Set eigenhändig signiert. Das Prachtstück dürfte international schnell vergriffen sein.

Der Grund für die außergewöhnliche Veröffentlichung: am 15. März 2018 feierte Lloyd 80. Geburtstag in seiner Heimatstadt Santa Barbara, auf der Bühne des Lobero Theatre, mit einer Gruppe von engen Musikfreunden, darunter Gitarrist Julian Lage, Pianist Gerald Clayton, Bassist Reuben Rogers und Schlagzeuger Eric Harland. Als Gäste stießen Organist Booker T. Jones und Blue-Note-Präsident Don Was am Bass hinzu. Ein unwiederbringlicher Abend, in luxuriöser Form festgehalten.