Bislang kannte man Kandace Springs als Künstlerin, die sehr gewandt zwischen Jazz, Soul, Pop und Rhythm’n’Blues mit 70er-Jahre-Vibes pendelte. Auf ihren Alben, "Soul Eyes" von 2014 und "Indigo" von 2018, mischte sie vereinzelte Jazz- und Soulklassiker mit eigenen Songs und zeitgenössischen Kompositionen von Jesse Harris oder Shelby Lynne.

Auf ihrem dritten Album "The Women That Raised Me", das am 6. März erscheint, lässt Springs nun aber keinen Zweifel daran, dass sie im Grunde ihres Herzens eine wirkliche Jazzerin ist. In zwölf Songs zollte sie Kolleginnen Tribut, die sie zu ihrer eigenen Karriere inspirierten. Darunter befinden sich allerdings nicht nur Jazz-Ikonen wie Billie Holiday, Nina Simone, Ella Fitzgerald und Carmen McRae, sondern auch Lauryn Hill, Roberta Flack, Bonnie Raitt und Norah Jones.

Hineinschnuppern kann man in das Album ab sofort dank der ersten Single, einer unter die Haut gehenden, leidenschaftlichen Interpretation von Sades "Pearls", in der der israelische Star-Trompeter Avishai Cohen mit einem exquisiten Solo glanzvolle Akzente setzt.