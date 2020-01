Konzerttipp: am 17. Februar spielt der jüngste unter den besten Jazzpianisten unserer Zeit in Deutschland.

Das dürfte ein farbiger Jazzabend werden: "Warna" heißt Joey Alexanders Verve-Debüt. In seiner indonesischen Muttersprache bedeutet das "Farbe", und musikalisch farbig, sprich abwechslungsreich und sehr lebendig, geht es bei dem blutjungen Jazzdurchstarter, der schon mit Größen wie Herbie Hancock und Oscar Peterson verglichen wurde, live auf jeden Fall zu.

In Hamburg werden Joey Alexander und Trio in einer ungewöhnlichen Location zu hören sein: dem Resonanzraum im Bunker an der Feldstraße. Man kann davon ausgehen, dass sich Alexanders Klavierkünste dort perfekt entfalten können. Tickets gibt es an allen Vorverkaufsstellen und beim Veranstalter.

Live

17.02.20 Hamburg - Resonanzraum