Was macht Norah Jones zur Entspannung? Musik mit ihren Freundinnen. Fans von Puss N Boots dürfen sich jetzt auf das zweite Album freuen.

Drei Damen vom Chill - Puss N Boots kündigen zweites Album an

Die andere Seite der vielseitigen Norah Jones: zusammen mit ihren Musikerfreundinnen Sasha Dobson und Catherine Popper mischt sie mit der gemeinsamen Band Puss N Boots Folk, Country, Roots und eine kleine Prise Jazzballade zu einem eingängigen Ganzen. 2008 fand sich die Band in Brooklyn zusammen, nach unzähligen Live-Konzerten veröffentlichten sie 2014 ihr erfolgreiches Albumdebüt "No Fools, No Fun".

Das Erfolgsrezept: Norah und ihre Kolleginnen haben Niemandem mehr etwas zu beweisen und musizieren mit Spaß an der Sache - das hört man. Das Ergebnis ist ein Cocktail aus relaxten Vocals, lässigen Beats und "twangigen" Gitarren. Nicht nur bei den Vocals, auch an Gitarre, Bass und Drums wechseln die drei Damen sich ab.

Für den 14.2. ist jetzt - entspannte sechs Jahre nach dem Vorgänger - das zweite Album "Sister" angekündigt. Neben gemeinsamen neuen Songs werden sich darauf auch Coverversionen von Tom Petty ("Angel Dream”), Dolly Parton ("The Grass Is Blue”), Paul Westerberg ("It’s a Wonderful Lie”) und Concrete Blonde ("Joey”) befinden. Die erste Single "It’s Not Easy" darf Appetit machen