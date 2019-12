Shabaka Hutchings

Nur neun Monate nach dem Impulse!-Debüt "Trust In The Lifeforce Of The Deep Mystery" sorgt das Trio The Comet Is Coming mit der EP "The Afterlife" erneut für Furore.

Jetzt auch auf Vinyl und CD - "The Afterlife" von The Comet Is Coming

The Comet Is Coming - The Afterlife

Für ihr im März veröffentlichtes zweites Album "Trust In The Lifeforce Of The Deep Mystery" wurde das britische Trio The Comet Is Coming dies- und jenseits des Atlantiks in den höchsten Tönen gelobt. Der Bayerische Rundfunk feierte es als "das angesagte Power-Jazz-Trio der Stunde" und kürte die Aufnahme zum Album der Woche.

Dass sich Saxophonist King Shabaka, Keyboarder Danalogue und Schlagzeuger Betamax rund neun Monate später mit einer weiteren Einspielung noch selbst übertreffen würden, damit hatte niemand gerechnet. Doch mit der rund 32 Minuten langen, vor Spannung berstenden EP "The Afterlife" ist ihnen das zweifellos gelungen. Nachdem diese zunächst nur digital erschien, ist sie jetzt auch auf Vinyl und CD erhältlich. "Eine der besten Aufnahmen von 2019", urteilte Neil Spencer im Guardian. "‘The Afterlife’ hat seine ganz eigene, unverwechselbare Stimmung, oft sanfter und düsterer als die Techno-Attacke von ‘Life Force’... Das Trio steht weiterhin in der Tradition von Avantgardisten wie Sun Ra, Alice Coltrane und Can, aber mit beiden Beinen auch ganz im Jetzt."

Im All Music Guide meinte Thom Jurek: "Zum zweiten Mal in diesem Jahr präsentiert Englands spirituelles Sci-Fi-Jazz-Trio The Comet Is Coming seine dystopische Vision von der Welt mit einer provokativen, hybriden, evolutionären ’new thing’-Musik, die Elektronik, souligen Out-Jazz, spinnenhaften Funk, sumpfigen Dub und prophetische Poesie miteinander verbindet."