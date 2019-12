Melody-Gardot-Fans mögen darüber debattieren, welcher Titel ihr bester ist, in einem sind sich alle einig: live ist die Sängerin, Songschreiberin und Gitarristin am faszinierendsten. Daher wurde letztes Jahr das Doppelalbum "Live In Europe" auch allerseits mit offenen Armen empfangen. Entstanden waren die Aufnahmen zwischen 2012 und 2016 bei Auftritten in Frankreich, Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden, Österreich, Portugal, Spanien, Norwegen und der Schweiz.

"Es ist immer wieder die Intensität und Hingabe dieser Künstlerin, die einen atemlos zurücklässt", schrieb die FAZ zu dem Album, das STEREO unter die "10 besten des Jahres 2018" wählte. Und da man von Melody Gardot live nie genug haben kann, hat die Künstlerin jetzt mit "Mira", "Wayfaring Stranger", "You Don’t Know What Love Is" und "Same To You" vier weitere Live-Mitschnitte ausgewählt, die bereits jetzt digital und ab 20. Dezember auch auf CD erhältlich sind. Eine wunderschöne Zugabe zu einem von vielen bereits als perfekt empfundenen Livealbum.