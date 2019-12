Time Alone With You - Jacob Collier trifft Daniel Caesar

Keine Frage: es läuft gerade rund für Jacob Collier. Nachdem er 2017 zwei Grammys gewann, ist er dieses Jahr schon wieder für zwei weitere nominiert (bestes Arrangement für "Moon River" und "All Night Long"). Ganz nebenbei ging er still und leise mit niemand Geringerem als Coldplay ins Studio und ist auf deren brandneuem Album "Everyday Life" auf gleich drei Tracks zu hören ("Church", "Cry, Cry, Cry" und dem Titeltrack).

Bei all dem Trubel, und trotz seiner fleißigen Konzertarbeit, verliert Collier auch sein Albumprojekt "Djesse" nicht aus den Augen. Der zweite Teil erscheint, nachdem er digital bereits veröffentlicht war, Mitte Januar nun auch als CD. "Djesse Vol. 3", von Collier-Fans bereits heiß erwartet, folgt danach. Appetithappen gefällig? Für den ersten Titel daraus hat Collier sich mit dem kanadischen Singer-Songwriter Daniel Caesar zusammengetan. Caesar begleitete Collier schon in Toronto auf der Bühne , Collier sang im Gegenzug auf Caesars Album "Case Study 01" beim Track "Restore The Feeling" mit. Ihr gemeinsamer Track "Time Alone With You” dürfte jetzt einen Spitzenplatz auf der Liste der lässigsten Grooves des Jahres einnehmen.

Jacob Collier Live 2020

01.04. 2020 Berlin - Huxleys Neue Welt

04.04. 2020 Köln - Carlswerk Victoria