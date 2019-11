JazzEcho-Plattenteller

Über den seit Jahren immer erfolgreicher stattfindenden Record Store Day haben wir schon öfter berichtet. Jedes Jahr gibt es bei den teilnehmenden Händlern exklusive, limitierte Vinylveröffentlichungen, die in der Regel schnell vergriffen sind.

Dieses Jahr sind unter den Sonderveröffentlichungen auch einige von Künstlern, über die Sie hier bei uns regelmäßig lesen können:

The Comet Is Coming - The Afterlife - 12" EP

Das Nachfolgewerk zum gefeierten Album "Trust in The Lifeforce of the Deep Mystery" ist eine extra-lange EP. Bevor das Album regulär veröffentlicht wird, ist es bereits beim Record Store Day erhältlich.

Norah Jones - I'll Be Gone - 7" Single

Ein Muss für alle Norah-Jones-Fans ist diese Single mit exklusiven Duetten feat. Mavis Staples & Tarriona Tank Ball.

J.S. Ondara - Tales Of America B Sides - 12" EP

Die fünf hervorragenden Bonustrack der kürzlich erschienenen Deluxe-CD von „Tales of America" hier erstmalig auf Vinyl.

Charlie Parker - The Magnificent Charlie Parker - 12" yellow LP

Alle 78-RPM-Singles von Charlie „Bird" Parker für Clef Records auf einer yellow LP im wunderschönen Original-Artwork

Frank Sinatra - My Way - 12" Single

Frankie Boys Megahit, der dieses Jahr sein 50-jähriges Jubiläum feiert. Die Hitsingle auf der A-Seite und eine seltene Live-Version auf der B-Seite.

Tank And The Bangas - Live Vibes 2 – 12” EP

Partytime mit Tank And The Bangas: sechs großartige Live-Tracks als exklusives yellow-purple Splatter Vinyl.

Joni 75 - A Joni Mitchell Birthday Celebration – Doppel-LP

Vinyl-Premiere: Joni Mitchells Geburtstags-Event mit Stargästen wie Chaka Khan, Diana Krall, Rufus Wainwright, James Taylor, Norah Jones u.a.