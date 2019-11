Im neuen Streaming-Zeitalter, indem viele nur noch in den Kategorien Tracks und Playlists zu denken scheinen, wächst bei anderen Musikhörern auch wieder das Bewusstsein, dass ein Album ein unverwechselbares künstlerisches Statement ist und ein Coverdesign einfach dazu gehört. Sicher basiert der weltweite LP-Boom nicht zuletzt auf dieser Erkenntnis.

Auch die CD-Serie 5 Original Albums geht auf dieses Bedürfnis ein, indem sie berühmte Jazz-Alben neu in schmucken Boxen versammelt, digital remastert und mit dem kompletten Artwork der historischen LPs auf handliche CD-Papersleeves reproduziert.

Die Serie ist so erfolgreich, dass von drei Künstlern jetzt bereits zweite Folgen erscheinen. Die Box Vol. 2 von SängerinELLA FITZGERALD fasst fünft swingende Live-Alben der "First Lady of Jazz" zusammen. Auch die Boxen von Keyboard-Genie CHICK COREA und Flamenco-König PACO DE LUCIA waren Riesenerfolge, deshalb erscheinen jetzt Folgen, die die Diskographien beider Künstler fortführen. Neu dabei ist die weltweit erste Box der norwegischen Worldmusic-IkoneMARI BOINE.

Viele der Alben sind auf CD vergriffen und hier erstmals wieder verfügbar. Das von Fans heißgesuchte Album "Secret Agent" von Chick Corea ist in dieser Box nach einer längst vergriffenen japanischen Edition erstmals hierzulande erhältlich.

Die enthaltenen Alben sind:

ELLA FITZGERALD:

Ella At The Opera House (1957)

Ella In Rome (1958)

Ella In Hollywood (1961)

Ella At Juan-Les Pins (1964)

Ella In Hamburg (1965)

CHICK COREA:

The Leprechaun (1976)

Secret Agent (1978)

Friends (1978)

The Mad Hatter (1978)

Corea/Hancock (1979)

PACO DE LUCIA

Solo Quiero Caminar (1981)

Live... One Summer Night (1984)

Siroco (1987)

Zyryab (1990)

Live In America (1993)

MARI BOINE: