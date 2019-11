Michael Kiwanuka veröffentlicht am 01. November 2019 sein neues Album "KIWANUKA". Der Sänger und Songwriter präsentiert mit dem Album seine eigene "Reise ins Ich" und meint damit seine persönliche und musikalische Weiterentwicklung, die durch die Suche nach der eigenen Identität vorangetrieben wurde. "Das letzte Album kam von einem introspektiven Ort und fühlte sich wie eine Therapie an. Hier geht es mehr darum, mich wohl zu fühlen, so wie ich bin und zu fragen, was ich sagen möchte", so der Künstler. Dabei hinterfragt er sich ständig selbst und stellt sich seinem eigenen inneren Kritiker: "Wie kann ich mutig sein und mich selbst und den Zuhörer herausfordern? Es geht eher um triumphale als um melancholische Selbstakzeptanz. Es ist ein Album, das erforscht, was es bedeutet, heute ein Mensch zu sein." "KIWANUKA" verdeutlicht Michael Kiwanukas Liebe zum Soul, Folk und Blues und ist eine Verneigung vor seinen musikalischen Idolen Gil Scott-Heron, Bobby Womack und Otis Redding. Entstanden ist das Album in New-York, Los Angeles und London in Zusammenarbeit mit den beiden Produzenten Danger Mouse und Inflo.

"KIWANUKA" ist als Standard CD, Vinyl, CD Deluxe Version inkl. Hardcover Book und Indie Vinyl (farbige Vinyl) erhältlich. Zudem erscheint es auf MC Cassette sowie als limitiertes Vinyl-Bundle (inkl. 7" von "Money", den gemeinsamen Song mit Tom Misch) und als signed standard Vinyl, die Michael Kiwanuka persönlich signiert hat.

