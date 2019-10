5 Original Albums

Obwohl der Saxophonist und Bandleader Max Greger große Teile seiner Karriere erfolgreich mit Tanz- und Unterhaltungsmusik bestritt, ist sein Beitrag zur deutschen Jazz-Historie nicht zu unterschätzen. Denn als wie kaum ein anderer erreichte er das deutsche Publikum auf vielseitige Art und Weise - und stets spielte der Jazz die bestimmende Rolle seiner Karriere.

Bereits als Kind offenbarte der 1926 in München geborene Greger sein musikalisches Talent, das er durch ein amtliches Konservatoriums-Studium professionalisierte. Nach 1945 entflammte seine lebenslange Liebe zu Jazz und Swing, wobei er zu den Vorreitern dieser Musik im Deutschland nach dem Krieg gehörte. Sein kraft- und seelenvolles Saxophonspiel bescherte ihm Auftritte mit US-Größen wie Ella Fitzgerald, Woody Herman, Stan Kenton und Lionel Hampton, wobei letzterer ihn sogar überreden wollte, als festes Mitglied seines Ensembles mit ihm in die USA zu gehen.

Doch Greger erhielt einen Vertrag bei der Schallplattenfirma Polydor und wurde zu einem der erfolgreichsten Instrumentalkünstler des Labels. Für das neugegründete ZDF-Fernsehen wurde er 1963 'Resident Musical Leader' und verpflichtete für seine Bigband Weltklasse-Jazzmusiker wie Benny Bailey, Pierre Favre, Rick Kiefer, Don Menza oder Dick Spencer. Als Ergebnis dieser Bündelung von Kreativität erschienen bei Polydor die progressiven Bigband-Alben "European Jazz Sounds" (1963) und "Maximum" (1965), für die hochkarätige Arrangeure wie Russell Garcia, Hans Hammerschmid, Boris Jojić, Ernst Simon oder Hans Salomon moderne Versionen von Titeln wie "Falling In Love With Love" oder "Take The A-Train" fertigten. Für diesen LP-Doppelschlag bescheinigte man Greger auch im Ausland, dass "ein solch angriffslustiger Ton auf der Bigband-Szene seit der Auflösung des Maynard Ferguson Orchesters nicht mehr gehört wurde" (Down Beat).

Während Max Greger in den kommenden Jahren langfristig ein größeres Publikum suchte und Alben mit Schlagern, Pop oder gehobener Tanzmusik aufnahm, bespielte er weiterhin die jährlichen Jazzfestivals im deutschsprachigen Raum. Seine Auftritte in Fernsehshows festigten seine Popularität, das rasante Thema "Up To Date" eröffnet noch heute jedes "Aktuelle Sportstudio". Immer wieder nahm er auch Alben mit Jazz- und Swing-Elementen auf, die er stets mit gekonnten Soli veredelte. Für "Dixieland" (1970) kredenzte er patente Versionen von "Wild Cat Blues", "Down By The Riverside" oder "Honeysuckle Rose", auf dem Longplayer "Big Band Happening" (1971) erwies er mit "Trumpet Blues", "Caravan", "Jumpin' At The Woodside" oder "Skyliner" seinen Helden wie Count Basie oder Duke Ellington seine Referenz. Besondere Popularität erreichte das Album "Max Greger Plays Glenn Miller" (1970), das mit "In The Mood", "Moonlight Serenade" oder "Chattanooga Choo Choo" die weltbekannten Hits des Musikers in sanft modernisierten Versionen vereinte.

Max Greger, der in späteren Jahren mit seinen Kollegen und Jugendfreunden Paul Kuhn und Hugo Strasser als 'Die Swing Legenden' durch vollbesetzte Säle tourte, belegte, dass der Spagat zwischen Jazz und Kommerz gelingen konnte, wenn man authentisch blieb und ungebrochene Musikalität und Vitalität mitbrachte. Denn bei aller Vielseitigkeit blieb Gregers eigentliche Liebe stets der Jazz - und es spricht für sich, dass er ein Zusammenspiel mit Louis Armstrong als schönstes Erlebnis seiner Musikerkarriere benannte.

In der preiswerten CD-Box "5 Original Albums", die mit Original-Cover, Stecktaschen-CDs, detaillierten Musikerangaben und attraktivem Schuber daherkommt, werden fünf von Max Gregers swingendsten Polydor-Alben nun zum Teil erstmals und kompakt wiederveröffentlicht.

Die in der Box enthaltenen Alben sind: European Jazz Sounds (1963), Maximum (1965), Plays Glenn Miller (1970), Dixieland (1970), Big Band Happening (1971)