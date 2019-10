Kinder, wie die Zeit vergeht: 2013 war es, als Gregory Porter sein Blue-Note-Debüt "Liquid Spirit" veröffentlichte. Danach war für den Ausnahmesänger nichts mehr so wie vorher, denn dank großartiger Songs wie dem Titeltrack, "Water Under Bridges" und natürlich "Hey Laura", wurde er plötzlich auch außerhalb der Jazzwelt wahrgenommen und letztendlich zum internationalen Gesangsstar.

In der darauffolgenden Zeit erschienen Deluxe Editions und Remixe des Albums und mehrten seine Bekanntheit. Das Originalalbum, so wie es 2013 erstmals erschien, erschien jetzt für LP-Fans mit Geschmack für das Besondere in einer limitierten Sonderauflage in transparentem Vinyl. Das Schmuckstück gibt es hierzulande exklusiv bei Mediamarkt und Saturn in den Filialen sowie online.